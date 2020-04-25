Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-25T17:17
https://ria.ru/20200425/1570561862.html
В заражении военных на американском авианосце нашли аномалию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569463559_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_01c246f7d460b12639367689ebc31ca8.jpg
РИА Новости

В заражении военных на американском авианосце нашли аномалию

13:39 25.04.2020 (обновлено: 17:17 25.04.2020)
249774
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Brandon Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"
Авианосец ВМС США Теодор Рузвельт
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Brandon
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" оказалась аномальной с точки зрения статистики, пишет Popular Mechanics.
Дело в том, у половины военнослужащих с положительными результатами теста на COVID-19 нет никаких симптомов заболевания — это здоровые мужчины и женщины в возрасте до 30 лет. При этом в целом по стране доля бессимптомных носителей составляет 25 процентов от общего количества зараженных.
Доставка готовой еды морякам судна ВМС США Теодор Рузвельт, заразившимся коронавирусом COVID-19
24 апреля, 00:31Распространение нового коронавируса
Экипаж авианосца "Теодор Рузвельт" сдал тест на COVID-19
На судне инфицированы 840 человек, один военнослужащий умер. Более четырех тысяч человек сошли на берег. Часть команды авианосца остается на борту и обеспечивает функционирование корабельных систем.
Судно находится на военной базе Гуам. По заявлению руководства, корабль остается в строю, несмотря на эпидемию среди экипажа.
Капитана авианосца Бретта Крозье 3 апреля сняли с должности после того, как в СМИ появилось его письмо к руководству с просьбой отправить на берег большую часть команды. Вскоре ушел в отставку и исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли, публично раскритиковавший Крозье в жестких выражениях.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев COVID-19 в США превысило 890 тысяч, за последние сутки заразились еще почти 29 тысяч человек. Умерли за все время более 50 тысяч человек. США занимают первое место в мире как по числу заболевших, так и по количеству смертей от коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Капитан авианосца Теодор Рузвельт Бретт Крозье
5 апреля, 01:09Распространение нового коронавируса
Трамп поддержал увольнение капитана авианосца "Теодор Рузвельт"
12992321281557
Коронавирус COVID-19КоронавирусыВоенно-морские силы СШАТеодор РузвельтСШАВ мире
Популярные комментарии
Нет нткакой аномалии. На корабле служат в основном очень крепкие здоровьем люди, ежедневно наматывающие по 10 км и более плюс это всё в океане в морях. Они просто очень здоровые. Потому 50% безсимптомно.
25 апреля, 13:54
Балалайку пропил доедаю медведя
86221113
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43В Ингушетии 66 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
12:43В Чехии зарегистрировали наименьшее за три дня число случаев коронавируса
12:41Сборщиков подписей на выборах в Белоруссии обяжут носить средства защиты
12:39Следствие попросило суд об аресте основателя паблика "Омбудсмен полиции"
12:39В реанимации в Кабардино-Балкарии находятся 16 пациентов с коронавирусом
12:39В Орловской области продлили режим самоизоляции
12:37Путин направил Джонсону послание по случаю 75-й годовщины Победы
12:37Число заболевших COVID-19 в Одинцово превысило тысячу человек
12:36Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
12:35В Ростовской области умерли четыре пациента с коронавирусом
12:33Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной угрозы
12:33В России на ИВЛ находятся более 1200 пациентов с коронавирусом
12:33На Камчатке продлили режим самоизоляции
12:31Президент Чехии возложил венок к могиле Неизвестному солдату в Праге
12:30Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи
12:29Освобождавшая Прагу радистка рассказала, как отметит День Победы
12:29Эксперты обнаружили опасные уязвимости в межсетевом экране Cisco ASA
12:28В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:28В Томской области смягчат режим самоизоляции после 11 мая
12:28ОНФ предложил поправки в КоАП для защиты водителей от ошибочных штрафов
Лента новостейМолния