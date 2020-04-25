В заражении военных на американском авианосце нашли аномалию

Дело в том, у половины военнослужащих с положительными результатами теста на COVID-19 нет никаких симптомов заболевания — это здоровые мужчины и женщины в возрасте до 30 лет. При этом в целом по стране доля бессимптомных носителей составляет 25 процентов от общего количества зараженных.

На судне инфицированы 840 человек, один военнослужащий умер. Более четырех тысяч человек сошли на берег. Часть команды авианосца остается на борту и обеспечивает функционирование корабельных систем.

Судно находится на военной базе Гуам. По заявлению руководства, корабль остается в строю, несмотря на эпидемию среди экипажа.

Капитана авианосца Бретта Крозье 3 апреля сняли с должности после того, как в СМИ появилось его письмо к руководству с просьбой отправить на берег большую часть команды. Вскоре ушел в отставку и исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли, публично раскритиковавший Крозье в жестких выражениях.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев COVID-19 в США превысило 890 тысяч, за последние сутки заразились еще почти 29 тысяч человек. Умерли за все время более 50 тысяч человек. США занимают первое место в мире как по числу заболевших, так и по количеству смертей от коронавирусной инфекции.