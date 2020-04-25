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2020-04-25T13:35
https://ria.ru/20200425/1570561738.html
Глава "Аэрофлота" рассказал, когда компания восстановится после пандемии
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РИА Новости

Глава "Аэрофлота" рассказал, когда компания восстановится после пандемии

13:35 25.04.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВиталий Савельев
Виталий Савельев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Виталий Савельев. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" сможет восстановиться за 6-7 месяцев, если международное авиасообщение возобновится в середине июля, если позже - за год или больше, следует из слов глава "Аэрофлота" Виталия Савельева в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1".
"Начинается самый для нас выгодный, для всех авиакомпаний, сезон, горячий сезон, мы как раз летом зарабатываем, а в низком сезоне мы тратим деньги - это зима, осень, начало весны. Вот этот высокий сезон пока ограничен. Если нам удастся при определенных условиях, что и страны другие будут готовы начать полеты совершать, скажем так, в середине июля, то есть шанс, что мы сможем за 6-7 месяцев восстановиться", - сказал Савельев.
"Если это будет позже, - то кризис будет глубже, последствия будут более глубокие, даже если нам банки дадут какие-то кредиты, мы же должны будем их отрабатывать. И это будет довольно существенный удар по нам, и тогда это может затянуться - ну, год, может быть, больше", - добавил он.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
"Аэрофлот" также был вынужден сократить количество рейсов по РФ в апреле и мае в связи с ограниченным спросом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19АэрофлотВиталий СавельевЭкономика
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