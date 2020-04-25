Глава "Аэрофлота" рассказал, когда компания восстановится после пандемии

"Начинается самый для нас выгодный, для всех авиакомпаний, сезон, горячий сезон, мы как раз летом зарабатываем, а в низком сезоне мы тратим деньги - это зима, осень, начало весны. Вот этот высокий сезон пока ограничен. Если нам удастся при определенных условиях, что и страны другие будут готовы начать полеты совершать, скажем так, в середине июля, то есть шанс, что мы сможем за 6-7 месяцев восстановиться", - сказал Савельев.

"Если это будет позже, - то кризис будет глубже, последствия будут более глубокие, даже если нам банки дадут какие-то кредиты, мы же должны будем их отрабатывать. И это будет довольно существенный удар по нам, и тогда это может затянуться - ну, год, может быть, больше", - добавил он.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

"Аэрофлот" также был вынужден сократить количество рейсов по РФ в апреле и мае в связи с ограниченным спросом.