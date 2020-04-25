В Москве развернуто около 16 тысяч коронавирусных коек, сообщил депздрав

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около 16 тысяч коронавирусных коек развернуто в Москве, на данный момент этих мощностей достаточно, но ситуация остается напряженной и быстро меняется, сообщается на сайте депздрава российской столицы.
"Сегодня пациентов принимают в 44 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах. В общей сложности в них развернуто порядка 16 тысяч коронавирусных коек, в ближайшее время еще ряд стационаров будет перепрофилирован под COVID и общее число коек увеличится до 20 тысяч", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на данный момент этих мощностей достаточно, но ситуация в городе действительно остается напряженной и быстро меняется. В ведомстве подчеркнули, что исходя из потребности будут открываться дополнительные койки в рамках имеющегося резерва.
"Чтобы не допустить нехватки мест, департамент в очередной раз призывает москвичей соблюдать меры самоизоляции и в случае любых симптомов ОРВИ незамедлительно вызывать врача", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.