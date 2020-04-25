В Москве развернуто около 16 тысяч коронавирусных коек, сообщил депздрав

Более 3 тысяч пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Более 3 тысяч пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Отмечается, что на данный момент этих мощностей достаточно, но ситуация в городе действительно остается напряженной и быстро меняется. В ведомстве подчеркнули, что исходя из потребности будут открываться дополнительные койки в рамках имеющегося резерва.