В Пензенской области за сутки еще у 23 человек выявили коронавирус

САРАТОВ, 25 апр - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию в Коронавирусную инфекцию в Пензенской области за сутки выявили еще у 23 человек, общее число зараженных в области достигло 255 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области с 17 марта по 24 апреля были лабораторно подтверждены 232 случая коронавируса. Пять человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились 48 человек. В числе заболевших есть 11 детей от одного месяца до 15 лет.

"Оперативная ситуация на 25 апреля. Больных с подтвержденной COVID-19 - 255. Новые подтвержденные случаи: Пенза, Бессоновка, Сердобск, Грабово, Заречный, Сосновка, Нижний Ломов, Пачелма, Поим. (Новые) пациенты от 18 до 79 лет", - написала Черемушкина в субботу в своем Telegram-канале.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что каждый день заболевших становится все больше, причем не только в Пензе, но и в других городах и районах области.

"Поступают в лечебные заведения не только люди пожилого возраста, но и молодежь, и дети… Меня как руководителя это очень сильно тревожит. На врачей и медицинских сестер нагрузка запредельная. Больницы, которые мы подготовили под лечение коронавирусной инфекции, сегодня заполнены. Немало пациентов находится на аппаратах ИВЛ", - цитирует губернатора его пресс-служба.

Он высказал опасение относительно приближения майских праздников. "Сейчас хорошая солнечная погода. Понятно, что хочется выйти на улицу, подышать свежим воздухом, погулять в парке, сквере, в надежде на русское авось. Однако надо помнить, что оно не помогло тем, кто за последнюю неделю оказался на больничной койке, кто сегодня подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - добавил Белозерцев.

Губернатор ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.