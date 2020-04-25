В МИД прокомментировали доклад минэнерго США

По его словам доклад "весьма объемный, специализированный, требует анализа, в нем есть целый ряд положений, который, наверное, потребует дополнительных комментариев с нашей стороны".

"В частности - прослеживаются попытки приписать нам якобы недостаточные стандарты в сфере ядерной безопасности. Для нас, конечно, такие оценки неприемлемы, поскольку Россия является признанным мировым лидером в этой сфере, как в целом в сфере ядерных технологий", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.