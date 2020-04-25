В МИД прокомментировали доклад минэнерго США

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва изучит новую стратегию минэнерго США, очевидно, что Вашингтон пытается "оживить" национальную урановую отрасль, при этом попытки ставить под сомнение высокие стандарты России в ядерной сфере неприемлемы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В стратегии министерства энергетики Соединенных Штатов, опубликованной в пятницу, говорится, что США должны вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере. Отмечается, что Вашингтон в итоге "восстановит" свои позиции "в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения". Эта стратегия, как сказано на сайте, была передана на рассмотрение президента США Дональда Трампа.
"Мы, конечно, изучим доклад рабочей группы министерства энергетики США по ядерному топливу. Пока понятно то, что в документе фиксируется намерение исполнительной власти США добиваться "оживления" американской урановой отрасли и "восстановления лидерства" Вашингтона в атомной энергетике", - заявил Рябков.
По его словам доклад "весьма объемный, специализированный, требует анализа, в нем есть целый ряд положений, который, наверное, потребует дополнительных комментариев с нашей стороны".
"В частности - прослеживаются попытки приписать нам якобы недостаточные стандарты в сфере ядерной безопасности. Для нас, конечно, такие оценки неприемлемы, поскольку Россия является признанным мировым лидером в этой сфере, как в целом в сфере ядерных технологий", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.