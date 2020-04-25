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2020-04-25T16:16
https://ria.ru/20200425/1570561588.html
В МИД прокомментировали доклад минэнерго США
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РИА Новости

В МИД прокомментировали доклад минэнерго США

13:32 25.04.2020 (обновлено: 16:16 25.04.2020)
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© Максим Блинов / Перейти в фотобанкШерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Максим Блинов
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Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва изучит новую стратегию минэнерго США, очевидно, что Вашингтон пытается "оживить" национальную урановую отрасль, при этом попытки ставить под сомнение высокие стандарты России в ядерной сфере неприемлемы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В стратегии министерства энергетики Соединенных Штатов, опубликованной в пятницу, говорится, что США должны вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере. Отмечается, что Вашингтон в итоге "восстановит" свои позиции "в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения". Эта стратегия, как сказано на сайте, была передана на рассмотрение президента США Дональда Трампа.
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"Мы, конечно, изучим доклад рабочей группы министерства энергетики США по ядерному топливу. Пока понятно то, что в документе фиксируется намерение исполнительной власти США добиваться "оживления" американской урановой отрасли и "восстановления лидерства" Вашингтона в атомной энергетике", - заявил Рябков.
По его словам доклад "весьма объемный, специализированный, требует анализа, в нем есть целый ряд положений, который, наверное, потребует дополнительных комментариев с нашей стороны".
"В частности - прослеживаются попытки приписать нам якобы недостаточные стандарты в сфере ядерной безопасности. Для нас, конечно, такие оценки неприемлемы, поскольку Россия является признанным мировым лидером в этой сфере, как в целом в сфере ядерных технологий", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
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Минэнерго СШАМинистерство энергетики СШАДональд ТрампСергей РябковМоскваСШАВ мире
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