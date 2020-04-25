Более ста тысяч школьников участвуют в конкурсе "Большая перемена"

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Свыше ста тысяч российских школьников присоединились к конкурсу "Большая перемена", сообщил гендиректор автономной нескоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Свыше ста тысяч российских школьников присоединились к конкурсу "Большая перемена", сообщил гендиректор автономной нескоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров , которая выступает организатором конкурса.

Подмосковье и "Впереди еще два месяца регистрационной кампании, а к нам уже присоединились 105119 ребят. Причем участвуют в конкурсе все регионы страны. Особенно активны сейчас по заявкам Москва Ленинградская область ", - сказал Комиссаров в ходе пресс-конференции в онлайн-формате.

Директор проекта "ПроеКТОриЯ" Светлана Патрикеева рассказала, что каждый участник может "подстроить" под себя конкурсные испытания "Большой перемены". Для этого нужно пройти этап тестирования, который поможет выявить сильные стороны участника и его интересы, а также подскажет, какое из девяти тематических направлений конкурса наиболее ему подходит. Таким образом, следующие этапы конкурса будут подбираться с учетом способностей и интересов каждого участника. К тестированиям приступили уже 84 тысячи участников.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять школьники 8-10 классов. После прохождения дистанционного этапа конкурса участников ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – очные соревнования и финал. Присоединиться к конкурсу и начать тестирование школьники могут до 23 июня.

Наставниками конкурсантов выступят профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа. Участники смогут получить рекомендации от эксперта того тематического направления, которое они выберут. В качестве наставников для выполнения задач на определенном этапе конкурса учащиеся смогут привлечь своих школьных учителей.