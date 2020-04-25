Лукашенко отложил послание к народу из-за коронавируса

МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущем году его послание к народу и парламенту пока не состоялось из-за ситуации с COVID-19. Президентзаявил, что в текущем году его послание к народу и парламенту пока не состоялось из-за ситуации с COVID-19.

Sputnik Белоруссия . "В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза (пандемии коронавируса – ред.), который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. И самое главное - экономическая неопределенность во всем мире", - заявил глава государства, отвечая на вопрос о причинах того, почему пока не состоялось послание народу и парламенту. Подробности приводит

Как отметил Лукашенко, в нынешней ситуации "очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ, или ответа нет вообще". Ранее он неоднократно сравнивал пандемию коронавируса с психозом.

Белорусский лидер, в частности, указал на тот факт, что недавно цена на нефть становилась отрицательной. "Такого никогда не было, и это странно. Эта странность потом выровнялась. Но, тем не менее, было… Блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить. А если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу", - пояснил президент.

По его словам, в том, что в текущем году послание отложено, нет никакой конспирологии, мероприятие было запланировано на середину апреля, но без конкретной даты. "Поэтому, если там кто-то пишет, что 16-го, 18-го, это неправда. Конкретной даты не было. Ее и не должно было быть. Как только готово было бы послание и оно соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия, как и другие государства, зависит от процессов, происходящих в мире. "Вот представьте президента на трибуне сегодня - и что он может сказать: может быть, а если будет так, то будет так, а если эдак, то будет по-иному… Иначе не скажешь", - добавил белорусский лидер.

Белорусский президент весной традиционно обращается с посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства, куда приглашаются высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, дипломаты. В своем послании президент обычно затрагивает наиболее важные политические, экономические и социальные вопросы. В 2019 году Лукашенко обратился с посланием 19 апреля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались. Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9590, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек.