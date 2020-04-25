В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1635 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 25 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 30, достигнув 1635 человек, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1635 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено более 47 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 99 пациентов, из них шесть подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 46 человек, 228 пациентов были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако в пятницу кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
По прежнему будут закрыты школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.