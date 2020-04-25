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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T13:29
https://ria.ru/20200425/1570561497.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1635 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525526_0:89:2964:1756_1036x0_80_0_0_fb34d7c2006b02affb3e26ca15c1e64d.jpg
РИА Новости

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1635 человек

13:29 25.04.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Центр Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 25 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 30, достигнув 1635 человек, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1635 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено более 47 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 99 пациентов, из них шесть подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 46 человек, 228 пациентов были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако в пятницу кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
По прежнему будут закрыты школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
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