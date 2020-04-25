В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1635 человек

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1635 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено более 47 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 99 пациентов, из них шесть подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 46 человек, 228 пациентов были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.