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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T13:26
https://ria.ru/20200425/1570561348.html
Пилот и пять стюардесс "Аэрофлота" заболели коронавирусом
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РИА Новости

Пилот и пять стюардесс "Аэрофлота" заболели коронавирусом

13:26 25.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в аэропорту
Медицинский работник в аэропорту
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Один пилот и пять стюардесс "Аэрофлота" заболели коронавирусом, сообщил генеральный директор компании Виталий Савельев.
"В "Аэрофлоте" 8,6 тысячи (человек) это кабинные экипажи - это стюардессы и стюарды - и 2,7 тысячи пилотов. У нас из заболевших было пять стюардесс, из которых четыре выписаны, одна осталась на домашнем лечении", - сообщил Савельев в эфире телеканала "Россия 1".
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"Из пилотов у нас заболел только один человек. И то он не на работе заболел, он прилетел из отпуска из Таиланда, и он находится также на домашнем лечении", - продолжил глава авиакомпании.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АэрофлотОбщество
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