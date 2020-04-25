В Бельгии за сутки умер 241 человек с COVID-19 или подозрением на него

БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки скончались 241 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, сообщили в субботу в кризисном штабе минздрава страны.

Накануне медики сообщали о 190 скончавшихся. Таким образом, общее число смертей в Бельгии (согласно бельгийской системе подсчета, учитывающей не только подтвержденные диагнозом случаи коронавируса, но и подозрения на него) с момента начала в середине марта вспышки составляет 6917, в том числе, 54% подтвержденных анализами случаев, остальные - подозрения на коронавирус.

Госпитализированы 217 новых пациентов, всего в больницах находятся 4195 человек, в том числе 934 - в отделениях интенсивной терапии (на 36 человек меньше, чем накануне). Больницы покинули 295 выздоровевших пациентов, общее число покинувших больницы составляет на сегодня 10 417.

Зафиксированы 1032 новых случая заражения (всего 45 325 с момента начала вспышки).

В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных. При этом эксперты утверждают, что на сегодня всего не более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу.

С 4 мая страна планирует поэтапный выход их карантинных мер.