Греф рассказал, во сколько обойдется реструктуризация кредитов физлиц

Греф отметил, что реструктуризация для физических лиц кредитов пользуется огромной популярностью: Сбербанк уже получил "сотни тысяч" заявок на реструктуризацию. Банкир добавил, что такая же ситуация складывается и с реструктуризацией кредитов малым и средним предприятиям.

"Особым спросом пользуются сейчас кредиты под 0%, мы одобрили уже более 5 тысяч заявок, а в целом эти кредиты доступны по нашей клиентской базе более 50 тысячам предпринимателей. И уже выдано более 1,5 тысячи кредитов", - заключил глава Сбербанка.