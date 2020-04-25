Умершая главный редактор "Русского Радио" болела раком

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
Ранее о кончине Ларионовой написал в Instagram продюсер Иосиф Пригожин.
"Юля тяжело болела, и достаточно давно. Поэтому, наверное, это не было большой неожиданностью. Для нас это, конечно, ужасная потеря, для всего коллектива, для слушателей "Русского радио". И выражаю свои соболезнования семье, родным, коллегам, всем, кто знал Юлю близко", — рассказал Саркисов, уточнив, что у Ларионовой был рак.