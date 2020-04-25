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2020-04-25T14:47
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Умершая главный редактор "Русского Радио" болела раком
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РИА Новости

Умершая главный редактор "Русского Радио" болела раком

13:12 25.04.2020 (обновлено: 14:47 25.04.2020)
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© ФотоГлавный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова
Главный редактор Русского радио Юлия Ларионова
© Фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
Ранее о кончине Ларионовой написал в Instagram продюсер Иосиф Пригожин.

"Юля тяжело болела, и достаточно давно. Поэтому, наверное, это не было большой неожиданностью. Для нас это, конечно, ужасная потеря, для всего коллектива, для слушателей "Русского радио". И выражаю свои соболезнования семье, родным, коллегам, всем, кто знал Юлю близко", — рассказал Саркисов, уточнив, что у Ларионовой был рак.

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Русское радио (радиостанция)Иосиф ПригожинОбщество
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