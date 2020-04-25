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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-04-28T13:24
https://ria.ru/20200425/1570560798.html
Лукашенко не исключил появления новой конституции в Белоруссии
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РИА Новости

Лукашенко не исключил появления новой конституции в Белоруссии

13:12 25.04.2020 (обновлено: 13:24 28.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике в ближайшую пятилетку, скорее всего, появится новая конституция.
Лукашенко принял участие в республиканском субботнике, высадив деревья на территории национального парка "Припятский" в Гомельской области. Там журналисты поинтересовались у главы государства, почему в нынешнем году до сих пор не состоялось его послание народу и парламенту республики, которое чаще всего проходит в апреле. Лукашенко пояснил, что это связано с неопределенной ситуацией в мире и пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также с тем, что нет однозначных ответов на ряд вопросов.
"По каким-то другим вопросам мы можем однозначно дать ответ. Основные, допустим, параметры и вопросы будущей пятилетки. Потом вопрос конституции - он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы. И очень много вопросов, их больше, на которые ответа нет", - цитирует Лукашенко в субботу его официальный сайт.
При этом глава государства отметил ясность ситуации с президентскими выборами, которые пройдут в Белоруссии в 2020 году. "Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по конституции, как я и обещал", - добавил он.
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В конце мая 2019 года Лукашенко заявил, что в ближайшее время в стране возможно или появление новой конституции, или внесение поправок в действующий основной закон. Ранее Лукашенко, говоря о возможных поправках в конституцию, заявлял, что главе республики нужно делиться полномочиями с другими ветвями власти, а также пообещал не менять конституцию под себя так, что "Лукашенко вроде ушел и не ушел" со своего поста. Как отмечал белорусский лидер, эксперты уже приступили к анализу возможных изменений в конституцию, на следующем этапе планируется подключить к обсуждению этого вопроса общественные организации и партии, которые "реально существуют", чтобы создать выверенный документ для обсуждения на высшем уровне.
Белорусский президент весной традиционно обращается с посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства, куда приглашаются высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, дипломаты. В своем послании президент обычно затрагивает наиболее важные политические, экономические и социальные вопросы. В 2019 году Лукашенко обратился с посланием 19 апреля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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