Лукашенко не исключил появления новой конституции в Белоруссии

МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике в ближайшую пятилетку, скорее всего, появится новая конституция.

Лукашенко принял участие в республиканском субботнике, высадив деревья на территории национального парка "Припятский" в Гомельской области. Там журналисты поинтересовались у главы государства, почему в нынешнем году до сих пор не состоялось его послание народу и парламенту республики, которое чаще всего проходит в апреле. Лукашенко пояснил, что это связано с неопределенной ситуацией в мире и пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также с тем, что нет однозначных ответов на ряд вопросов.

"По каким-то другим вопросам мы можем однозначно дать ответ. Основные, допустим, параметры и вопросы будущей пятилетки. Потом вопрос конституции - он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы. И очень много вопросов, их больше, на которые ответа нет", - цитирует Лукашенко в субботу его официальный сайт

При этом глава государства отметил ясность ситуации с президентскими выборами, которые пройдут в Белоруссии в 2020 году. "Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по конституции, как я и обещал", - добавил он.

В конце мая 2019 года Лукашенко заявил, что в ближайшее время в стране возможно или появление новой конституции, или внесение поправок в действующий основной закон. Ранее Лукашенко, говоря о возможных поправках в конституцию, заявлял, что главе республики нужно делиться полномочиями с другими ветвями власти, а также пообещал не менять конституцию под себя так, что "Лукашенко вроде ушел и не ушел" со своего поста. Как отмечал белорусский лидер, эксперты уже приступили к анализу возможных изменений в конституцию, на следующем этапе планируется подключить к обсуждению этого вопроса общественные организации и партии, которые "реально существуют", чтобы создать выверенный документ для обсуждения на высшем уровне.

Белорусский президент весной традиционно обращается с посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства, куда приглашаются высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, дипломаты. В своем послании президент обычно затрагивает наиболее важные политические, экономические и социальные вопросы. В 2019 году Лукашенко обратился с посланием 19 апреля.