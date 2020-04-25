В Иране за сутки умерли 76 человек с коронавирусом

ТЕГЕРАН, 25 апр – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране приближается к 90 тысячам случаев, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки по всей стране было выявлено 1134 новых случая заражения коронавирусом. Учитывая эти данные, всего (с 19 февраля) зафиксировано 89 328 случаев", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.
При этом, по словам Джаханпура, выздоровели почти 68,2 тысячи заболевших.
"К сожалению, за последние 24 часа скончались 76 человек. Общее количество жертв достигло 5650", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.