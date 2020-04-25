Синоптик рассказал о погоде в Москве в последнюю неделю апреля

"Что касается последней недели апреля, то она снова будет неустойчивая. В основном это тыловая часть разных абсолютно циклонов, поэтому облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в основном в дневные часы, хотя пару передышек будет - во вторник и в четверг, когда, может быть, даже и вообще с неба не выпадет ни капли", - рассказал синоптик.