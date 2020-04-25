Синоптик рассказал о погоде в Москве в последнюю неделю апреля

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Погода в Москве в последнюю неделю апреля будет неустойчивой, температура прогнозируется ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что накануне последней недели апреля, в воскресенье, в Москве показания барометров будут расти, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью около нуля (по области минус 3 - плюс 2), днем 9-11 градусов выше нуля в столице (плюс 7-12 в Подмосковье).
25 апреля, 12:08Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
"Что касается последней недели апреля, то она снова будет неустойчивая. В основном это тыловая часть разных абсолютно циклонов, поэтому облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в основном в дневные часы, хотя пару передышек будет - во вторник и в четверг, когда, может быть, даже и вообще с неба не выпадет ни капли", - рассказал синоптик.
По словам Тишковца, несмотря на то, что температура чуть-чуть будет повышаться, она по-прежнему будет оставаться на несколько градусов прохладнее, чем положено.
"На начало недели ночью минус 2 - плюс 3, днем плюс 7 - плюс 12, а после среды, 29-30 апреля, есть надежда на рост: ночью 0 - плюс 5, днем плюс 10 - плюс 15, но все равно это не норма. Норма среднесуточной температуры - плюс 10 градусов, у нас самый позитивный показатель, 30 апреля, плюс 8", - добавил он.