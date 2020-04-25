В Пензенской области число вылечившихся от коронавируса приблизилось к 50

Всего в области с 17 марта по 24 апреля лабораторно подтверждены 232 случая коронавируса. К 24 апреля 24 человека вылечились, скончались пять человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана. В числе заболевших есть 11 детей от одного месяца до 15 лет.