В Пензенской области число вылечившихся от коронавируса приблизилось к 50

САРАТОВ, 25 апр - РИА Новости. Еще 24 пациента в субботу завершили лечение от коронавируса в Пензенской области, общее число вылечившихся в области достигло 48 человек, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Всего в области с 17 марта по 24 апреля лабораторно подтверждены 232 случая коронавируса. К 24 апреля 24 человека вылечились, скончались пять человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана. В числе заболевших есть 11 детей от одного месяца до 15 лет.
"Сегодня выписано 24 выздоровевших пациента, всего - 48 пензенцев. Но процесс выздоровления у коронавирусных больных сложный и длительный. Он занимает около 30 дней и более. Поэтому на текущем этапе статистика, сопоставляющая число выздоровевших пензенцев по отношению к заболевшим, имеет явный перевес в сторону вторых", - говорится в сообщении.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.