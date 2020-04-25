В Москве 4,5 процента водителей ездили без пропуска с начала их введения

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Только 4,5% проверенных инспекторами автомобилистов ездили без цифрового пропуска в Москве с начала введения пропускной системы, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
По данным ведомства, с момента введения ограничений автоинспекторы проверили почти 20 тысяч транспортных средств на наличие цифровых пропусков у водителей и пассажиров. Результаты показали, что большинство участников дорожного движения добросовестно относятся к введению пропускного режима.
"Так, на сегодняшний день лишь 4,5% водителей и 0,3% пассажиров от общего количества проверенных транспортных средств находились без соответствующих пропусков", - говорится в сообщении.
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