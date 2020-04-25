В Москве 4,5 процента водителей ездили без пропуска с начала их введения

По данным ведомства, с момента введения ограничений автоинспекторы проверили почти 20 тысяч транспортных средств на наличие цифровых пропусков у водителей и пассажиров. Результаты показали, что большинство участников дорожного движения добросовестно относятся к введению пропускного режима.