Кудрин призвал власти не скупиться на борьбу с кризисом в 2020 году

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Счетной палаты Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал власти не скупиться на борьбу с последствиями коронавируса.

"В этом году острота кризиса такова, что нужно побольше тратить: если будет половина (средств Фонда национального благосостояния. - Прим. ред.) или чуть больше половины - не страшно", - сказал Кудрин в эфире телеканала "Россия 1"

По словам главы Счетной палаты, сейчас правительство планирует "растянуть" средства ФНБ, чтобы из хватило на три года. При этом Кудрин считает допустимым отметку в два года.

"Потом бюджет спокойно сможет заимствовать больше некоторое время", - отметил он, дбавив, что в нынешней ситуации важно смягчить последствия пандемии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.

В России общее число заболевших составляет 68 622 человек, всего скончались от болезни 615 человек, выздоровели 4,89 тысячи.