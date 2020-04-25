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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T13:41
https://ria.ru/20200425/1570560353.html
Кудрин призвал власти не скупиться на борьбу с кризисом в 2020 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569134063_0:0:3012:1695_1036x0_80_0_0_c406f7b86508b24cf8da6ca725f87efa.jpg
РИА Новости

Кудрин призвал власти не скупиться на борьбу с кризисом в 2020 году

13:01 25.04.2020 (обновлено: 13:41 25.04.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал власти не скупиться на борьбу с последствиями коронавируса.
"В этом году острота кризиса такова, что нужно побольше тратить: если будет половина (средств Фонда национального благосостояния. - Прим. ред.) или чуть больше половины - не страшно", - сказал Кудрин в эфире телеканала "Россия 1".
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По словам главы Счетной палаты, сейчас правительство планирует "растянуть" средства ФНБ, чтобы из хватило на три года. При этом Кудрин считает допустимым отметку в два года.
"Потом бюджет спокойно сможет заимствовать больше некоторое время", - отметил он, дбавив, что в нынешней ситуации важно смягчить последствия пандемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 68 622 человек, всего скончались от болезни 615 человек, выздоровели 4,89 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлексей КудринВОЗЭкономика
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