Число умерших от COVID-19 в Израиле приблизилось к 200

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апр - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле увеличилось за минувшую ночь на 90 и составило 15 148, еще четыре человека умерли, общее число умерших составило 198, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на 9.00 субботы, число больных в тяжелом состоянии уменьшилось до 130, из них 102 пациента нуждаются в искусственной вентиляции легких.
За минувшую ночь более 150 человек выздоровели, общее число выздоровевших ставило 6 159 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
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