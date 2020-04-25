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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T12:59
https://ria.ru/20200425/1570560249.html
В Брянской области число жертв коронавируса выросло до четырех человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Брянской области число жертв коронавируса выросло до четырех человек

12:59 25.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. С начала пандемии COVID-19 в Брянской области скончались четыре человека с диагнозом коронавирусная инфекция, сообщает правительство региона в субботу.
Ранее было известно о двух случаях смертей пациентов с COVID-19.
Сотрудник клиники в защитном костюме
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"Четыре человека скончались от коронавирусной инфекции и связанных с ней осложнений в Брянской области с момента начала пандемии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент стали известны результаты лабораторных исследований еще двух человек с диагнозом COVID-19, 68-летней женщины и 51-летнего мужчины.
Обоим поставлен диагноз коронавирусная инфекция COVID-19: геморрагический трахеобронхит, двусторонняя субтотальная серозно-геморрагическая пневмония. Заболевание у пациентов протекало тяжело и с многочисленными осложнениями, среди которых инфекционно-токсический шок, ДВС-синдром, отек легких. К сожалению, медикам не удалось их спасти, говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗБрянская областьВ мире
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