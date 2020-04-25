В Брянской области число жертв коронавируса выросло до четырех человек

БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. С начала пандемии COVID-19 в Брянской области скончались четыре человека с диагнозом коронавирусная инфекция, сообщает правительство региона в субботу.
Ранее было известно о двух случаях смертей пациентов с COVID-19.
"Четыре человека скончались от коронавирусной инфекции и связанных с ней осложнений в Брянской области с момента начала пандемии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент стали известны результаты лабораторных исследований еще двух человек с диагнозом COVID-19, 68-летней женщины и 51-летнего мужчины.
Обоим поставлен диагноз коронавирусная инфекция COVID-19: геморрагический трахеобронхит, двусторонняя субтотальная серозно-геморрагическая пневмония. Заболевание у пациентов протекало тяжело и с многочисленными осложнениями, среди которых инфекционно-токсический шок, ДВС-синдром, отек легких. К сожалению, медикам не удалось их спасти, говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.