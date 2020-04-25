В Подмосковье поставят более 200 новых автомобилей неотложной помощи

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Более 200 новых автомобилей неотложной помощи поставят в ближайшее время в медицинские организации Более 200 новых автомобилей неотложной помощи поставят в ближайшее время в медицинские организации Московской области для помощи в борьбе с коронавирусом , сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Более 200 новых автомобилей неотложной помощи правительство Московской области поставит в ближайшее время в медицинские организации. Из-за роста заболеваемости COVID-19 значительные нагрузки испытывает Московская областная станция скорой медицинской помощи, которая является одной из крупнейшей на территории РФ", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что число вызовов за прошедшую неделю, переданных на неотложную помощь, возросло на 300%, а в начале апреля на пульт скорой помощи поступило около 150 тысяч обращений.

"В настоящее время каждый день на выездах задействовано порядка 1 тысячи бригад скорой и неотложной помощи", - добавили в пресс-службе.