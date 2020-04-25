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В Москве развернут дополнительные мощности для лечения онкобольных
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РИА Новости

В Москве развернут дополнительные мощности для лечения онкобольных

12:56 25.04.2020
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© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкПалата в стационаре для приема пациентов с коронавирусной инфекцией на базе частной клиники "К+31 Сити" в Москве
Палата в стационаре для приема пациентов с коронавирусной инфекцией на базе частной клиники К+31 Сити в Москве
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Для лечения онкобольных в Москве развернуты дополнительные мощности, отдельным пациентам организовано проведение гормонотерапии на дому, сообщается на сайте депздрава.
"Что касается лечения онкологических заболеваний, принято решение на базе института оториноларингологии имени Свержевского развернуть дополнительные мощности. Пациентам будет обеспечено пребывание в двух-трех местных палатах с полным соблюдением эпидемиологических норм. Корпус рассчитан на 100 коек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пациентам с опухолями предстательной и молочной желез дополнительно организовано проведение гормонотерапии на дому.
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