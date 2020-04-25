В Москве развернут дополнительные мощности для лечения онкобольных

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Для лечения онкобольных в Москве развернуты дополнительные мощности, отдельным пациентам организовано проведение гормонотерапии на дому, сообщается на сайте депздрава.
"Что касается лечения онкологических заболеваний, принято решение на базе института оториноларингологии имени Свержевского развернуть дополнительные мощности. Пациентам будет обеспечено пребывание в двух-трех местных палатах с полным соблюдением эпидемиологических норм. Корпус рассчитан на 100 коек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пациентам с опухолями предстательной и молочной желез дополнительно организовано проведение гормонотерапии на дому.
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