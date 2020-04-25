В Москве развернут дополнительные мощности для лечения онкобольных

"Что касается лечения онкологических заболеваний, принято решение на базе института оториноларингологии имени Свержевского развернуть дополнительные мощности. Пациентам будет обеспечено пребывание в двух-трех местных палатах с полным соблюдением эпидемиологических норм. Корпус рассчитан на 100 коек", - говорится в сообщении.