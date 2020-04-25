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2020-04-25T12:54
https://ria.ru/20200425/1570559952.html
Силовики выпустили по ДНР более 70 мин, заявили в республике
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РИА Новости

Силовики выпустили по ДНР более 70 мин, заявили в республике

12:54 25.04.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоОполченцы у стелы на въезде в Донецк
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
© РИА Новости / Алексей Куденко
ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские силовики в субботу утром выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 70 мин, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня(СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Авдеевка (под контролем Киева - ред.) – Спартак (под контролем ДНР - ред.) - выпущено 13 мин калибром 120 миллиметров и 38 мин калибром 82 миллиметра, также произведено 130 выстрелов из БМП-2; Опытное (под контролем Киева - ред.) – Спартак - выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра и три гранаты", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, также украинские силовики выпустили по подконтрольным ДНР поселку Каштановое и городу Ясиноватая 17 мин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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