Власти Москвы разъяснили порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Столичные власти объяснили, каких пациентов с коронавирусом госпитализируют в больницы.

"Госпитализации подлежат по решению врача пациенты с тяжелым течением болезни или относящиеся к группам риска. Вопреки сообщениям СМИ о том, что якобы госпитализируются все заболевшие, даже с легким течением болезни, на самом деле большинство пациентов проходят лечение на дому", — говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения Москвы

В депздраве подчеркнули, что заявления о том, что больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, переполнены, не соответствуют действительности. В городе создана единая система стационаров, которые принимают больных с COVID-19 и пневмонией, а также пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус, — всего 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больниц.

В ближайшее время под COVID-19 перепрофилируют еще несколько стационаров, а общее число коек увеличится до 20 тысяч, добавили в депздраве.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Москве достигло почти 37 тысяч. За все время с начала эпидемии выздоровели более 2,7 тысячи человек, скончались 325.