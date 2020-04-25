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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T14:48
https://ria.ru/20200425/1570559911.html
Власти Москвы разъяснили порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541249_0:135:2587:1590_1036x0_80_0_0_563c8141cd0dfe47b3018cbe9e241dda.jpg
РИА Новости

Власти Москвы разъяснили порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

12:53 25.04.2020 (обновлено: 14:48 25.04.2020)
54107
© РИА Новости / Александр ГальперинАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Столичные власти объяснили, каких пациентов с коронавирусом госпитализируют в больницы.
"Госпитализации подлежат по решению врача пациенты с тяжелым течением болезни или относящиеся к группам риска. Вопреки сообщениям СМИ о том, что якобы госпитализируются все заболевшие, даже с легким течением болезни, на самом деле большинство пациентов проходят лечение на дому", — говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения Москвы.
В депздраве подчеркнули, что заявления о том, что больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, переполнены, не соответствуют действительности. В городе создана единая система стационаров, которые принимают больных с COVID-19 и пневмонией, а также пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус, — всего 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больниц.
В ближайшее время под COVID-19 перепрофилируют еще несколько стационаров, а общее число коек увеличится до 20 тысяч, добавили в депздраве.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Москве достигло почти 37 тысяч. За все время с начала эпидемии выздоровели более 2,7 тысячи человек, скончались 325.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Опять враньё! Жена лежит. Полна коробочка! Все в куче. И легкие и тяжелые. И главное, масок так и нет.
25 апреля, 14:27
ДШДмитрий Шагов
43021112
Открытой статистики нет, методики не опубликованы, вещают в основном чиновники, а не медики...всё это вызывает волну мути и сомнений.
25 апреля, 13:30
ddamaskblade
4800009
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