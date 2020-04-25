Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Глава Счетной палаты Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.

"Нужно балансировать с возможностями и думать о будущем. Сейчас надо на это (преодоление инфекции. — Прим. ред.) бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные пакеты", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1"

По его словам, пандемия в конце концов будет пройдена в лучшем или худшем варианте, экономика восстановится и вернется к обычной жизни, но сейчас важно помочь гражданам и бизнесу преодолеть ее пик.

По последним данным, в России выявили более 74,5 тысячи заразившихся коронавирусом, 681 человек скончался, более шести тысяч выздоровели.

В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держаться на расстоянии не менее метра от других людей.