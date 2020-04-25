В Курской области выявили 44 новых случая заражения коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Курской области за сутки выросло на 44 и составило 389 человек, сообщает в субботу областная администрация.
Накануне в регионе было 345 заболевших.
"По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07.30 25 апреля, в Курской области зарегистрировано 389 (+44) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о четырех скончавшихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.