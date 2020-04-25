В Курской области выявили 44 новых случая заражения коронавирусом

В Курской области умер четвертый пациент с коронавирусом

В Курской области умер четвертый пациент с коронавирусом

"По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07.30 25 апреля, в Курской области зарегистрировано 389 (+44) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.