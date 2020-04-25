В Москве в апреле задержали более 130 водителей, нарушивших карантин

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 130 водителей, нарушивших обязательный карантин из-за коронавируса, задержали в Москве в апреле, сообщается на сайте ГУ МВД по столице.
"Сотрудниками ГИБДД осуществляется круглосуточный контроль над передвижением водителей транспортных средств, которым, согласно предписаниям Роспотребнадзора, необходимо соблюдать обязательный карантин. В апреле текущего года задержано более 130 водителей такой категории", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с 10 апреля сотрудники ДПС пресекли более 35 тысяч нарушений ПДД. Также за этот период пресечено почти 3,5 тысячи правонарушений, совершенных водителями автобусов.
"По-прежнему особое внимание уделяется пожилым участникам дорожного движения. В среднем за сутки сотрудниками ГИБДД проводится более 300 профилактических бесед с гражданами от 65 лет и старше", - добавили в ведомстве.
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