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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T12:49
https://ria.ru/20200425/1570559768.html
В Москве в апреле задержали более 130 водителей, нарушивших карантин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570419744_0:65:3072:1793_1036x0_80_0_0_733793527cd029681f1fa281649eca49.jpg
РИА Новости

В Москве в апреле задержали более 130 водителей, нарушивших карантин

12:48 25.04.2020 (обновлено: 12:49 25.04.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 130 водителей, нарушивших обязательный карантин из-за коронавируса, задержали в Москве в апреле, сообщается на сайте ГУ МВД по столице.
"Сотрудниками ГИБДД осуществляется круглосуточный контроль над передвижением водителей транспортных средств, которым, согласно предписаниям Роспотребнадзора, необходимо соблюдать обязательный карантин. В апреле текущего года задержано более 130 водителей такой категории", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с 10 апреля сотрудники ДПС пресекли более 35 тысяч нарушений ПДД. Также за этот период пресечено почти 3,5 тысячи правонарушений, совершенных водителями автобусов.
"По-прежнему особое внимание уделяется пожилым участникам дорожного движения. В среднем за сутки сотрудниками ГИБДД проводится более 300 профилактических бесед с гражданами от 65 лет и старше", - добавили в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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