Власти Москвы опровергли слухи о переполненных больницах

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Заявления о том, что в Москве переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, не соответствуют действительности, сообщается на сайте департамента здравоохранения по Москве.
"Заявления о том, что в Москве переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, а также им не доступна помощь по другим профилям, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в Москве создана единая система стационаров, которые принимают больных с COVID-19 и пневмонией, туда же поступают пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.