Число умерших с коронавирусом в Белоруссии достигло 67 человек

МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,59 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек, следует из сообщения пресс-службы минздрава.

В Белоруссии на пятницу было зарегистрировано 8,773 тысячи инфицированных коронавирусом, в том числе 63 человека скончались.

"Зарегистрировано 9590 человек с положительным тестом на инфекцию. Всего проведено 139 тысяч 295 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 67 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, в республике за последние сутки зафиксирован максимальный прирост инфицированных COVID-19 с начала распространения этого заболевания. За предыдущие сутки прирост составил плюс 751 инфицированный.

В пресс-службе также сообщили, что в республике выздоровели и выписаны 1573 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.