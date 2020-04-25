В инфекционном центре "Вороновское" лечатся 20 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 90 пациентов лечатся в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", из них 20 - с COVID-19, сообщил главврач центра Сергей Переходов на своей странице в Facebook.
"На 25 апреля состоит на лечении 92 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 92, подтверждённых с COVID – 20, с кислородной поддержкой – 8, на ИВЛ – 0", - написал Переходов.
Также он добавил, что за сутки в "Вороновское" поступило 28 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.