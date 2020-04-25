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2020-04-25T12:39
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Президент Ирана заявил, что Тегеран не ищет конфликта с США
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РИА Новости

Президент Ирана заявил, что Тегеран не ищет конфликта с США

12:39 25.04.2020
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© AFP 2020Иранские военные в защитных костюмах
Иранские военные в защитных костюмах
© AFP 2020
Иранские военные в защитных костюмах
ТЕГЕРАН, 25 апр – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал виток напряженности между Тегераном и Вашингтоном на Ближнем Востоке, заявив, что Иран не стремится к конфликту.
"Иран внимательно следит за действиями США, но никогда не будет инициатором каких-либо перепалок и напряженности в регионе", - сказал Роухани в ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Комментарий относительно ситуации в регионе, сделанный им в разговоре с эмиром Катара, был опубликован на официальном сайте президента Ирана.
Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что иранские катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе. Военные США сообщали, что катера "подрезали" американские корабли на очень высокой скорости и близком расстоянии, к одному из кораблей они подходили на 45 метров, к другому – на 10 метров, однако примерно через час иранские катера ответили на вызовы по рации и отдалились от американских кораблей.
В свою очередь, Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что этому предшествовали два подряд провокационных перехвата американскими кораблями (6 и 7 апреля) иранского военного корабля. Версию же Вашингтона они назвали "голливудской", пообещав ответить на любой просчет.
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение военно-морским силам уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей. Обстреливать американские корабли в случае возникновения угроз также пригрозили вооруженные силы Ирана.
Президент США Дональд Трамп
22 апреля, 15:18
Трамп приказал уничтожать иранские корабли, преследующие суда США
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Хасан РоуханиБлижний ВостокДональд ТрампИранСШАБезопасностьВ мире
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