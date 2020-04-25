Президент Ирана заявил, что Тегеран не ищет конфликта с США

Комментарий относительно ситуации в регионе, сделанный им в разговоре с эмиром Катара, был опубликован на официальном сайте президента Ирана.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что этому предшествовали два подряд провокационных перехвата американскими кораблями (6 и 7 апреля) иранского военного корабля. Версию же Вашингтона они назвали "голливудской", пообещав ответить на любой просчет.