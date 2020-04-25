Глава минюста Украины готов брать на работу пожизненно осужденных

КИЕВ, 25 апр – РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал приговоренных к пожизненному заключению самой интеллигентной, самой интересной и самой адекватной категорией осужденных и заявил, что готов был бы взять таких людей на работу.
"Те, кто совершили страшные преступления - это, как правило, убийство двух и больше человек - это наиболее интеллигентная и наиболее интересная категория осужденных, с которыми я разговаривал. Они самые адекватные… Огромное количество "пожизненников" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример - это когда человек в 19-20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый. (Были) у кого-то в банде, кого-то убили. Это было в 1989-1990-1991 годах. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40-50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они наиболее аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно", - заявил Малюська в эфире радио "Новое время".
Он отметил, что с пожизненно осужденными не проводится необходимая работа, а эффективный механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помилования, отсутствует.
"Нужно, чтобы общество поняло, что это безопасно, эти люди адекватные, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов постепенно выпускать, и нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание", - добавил министр.