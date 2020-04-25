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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-25T13:59
https://ria.ru/20200425/1570559262.html
Глава "Лукойла" спрогнозировал сроки восстановления рынка нефти
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416003_0:42:3493:2007_1036x0_80_0_0_fc1ec2efebbb819cda995cb01ccd8bd9.jpg
РИА Новости

Глава "Лукойла" спрогнозировал сроки восстановления рынка нефти

12:35 25.04.2020 (обновлено: 13:59 25.04.2020)
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© РИА Новости / Брайан СмитТабло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
© РИА Новости / Брайан Смит
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Благодаря усилиям стран рынок нефти сбалансируется в течение 2020-го — первой половине 2021 года, заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов.
"Те усилия, которые прикладывает наша страна вместе с саудитами, и то, что подключились Соединенные Штаты к решению этой проблемы сегодня, конечно, это приведет к тому, что рынок будет отрегулирован", — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1".
Цены на нефть резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+ — ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, ни об изменении его параметров. В результате нефтяные котировки обвалились более чем в два раза и до сих пор продолжают обновлять многолетние минимумы.
В этих условиях страны ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна сократиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьЛУКОЙЛВагит АлекперовЭкономика
Популярные комментарии
Алекперов не учитывает того, что во время пандемии США изменит всю мировую нефтяную инфраструктуру нашего мира, а именно вытеснив Россию со многих ее основных рынков сбыта. Цена вернётся, а вот объемы в разы упадут, как и естественно доходы.
25 апреля, 12:59
freizdorf
60500017
Боится потерять сверх доходы, вот и весь сказ. Очень жаль что Путин у них на поводу, нефть дешевеет, а бензин дорожает, нефть дорожает и бензин дорожает. Очень выверенная эконом. политика.
25 апреля, 14:44
сМсергей Миртов
6760104
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