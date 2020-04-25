В ВСУ за сутки зафиксировали шесть случаев заболевания COVID-19

КИЕВ, 25 апр – РИА Новости. Шесть новых случаев заражения Шесть новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, общее число заболевших увеличилось до 57, сообщило в субботу командование медицинских сил ВС Украины.

Ранее было известно о 51 случае коронавируса в ВС Украины

"За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщила пресс-служба сил в Facebook

Отмечается, что на изоляции и самоизоляции находится 328 человек.

По последним данным минздрава страны, число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине составляет 8125, всего умер 201 человек, выздоровели 782.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.