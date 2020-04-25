Восемь человек с жестко севшего Ми-26 в ЯНАО доставят в больницу

"Все восемь человек будут доставлены в центральную больницу Нового Уренгоя, скольким из них понадобится госпитализация - уточняется, не все машины скорой помощи с пострадавшими еще добрались", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, утром в субботу у вертолета Ми-26 при заходе на вынужденную посадку на площадку Русского газопромыслового месторождения в Тазовском районе ЯНАО произошла вибрация правого двигателя, воздушное судно не долетело до площадки 20 метров, коснулось снега хвостом и завалилось на правый борт. По данным ведомства, на борту вертолета, который направлялся из Нового Уренгоя на Ванкорское месторождение в Красноярском крае, находились восемь человек, среди них - четыре члена экипажа. Пострадали, по предварительной информации следствия, шесть человек. Следователи организовали проверку.