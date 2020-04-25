Умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова

"За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юлия Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на "Русском радио". Светлая память и искренние соболезнования родным и близким", — написал он.

"Для нас это, конечно, ужасная потеря, для всего коллектива, для слушателей "Русского радио". И выражаю свои соболезнования семье, родным, коллегам, всем, кто знал Юлю близко", — сказал он.