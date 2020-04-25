МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Москве умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил продюсер Иосиф Пригожин в Instagram.
"За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юлия Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на "Русском радио". Светлая память и искренние соболезнования родным и близким", — написал он.
Генеральный директор "Русской медиагруппы", которая является владельцем радио, Роман Саркисов рассказал РИА Новости, что Ларионова уже давно болела раком.
"Для нас это, конечно, ужасная потеря, для всего коллектива, для слушателей "Русского радио". И выражаю свои соболезнования семье, родным, коллегам, всем, кто знал Юлю близко", — сказал он.