Орешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса

В эфире телеканала "Россия 1" Орешкин заявил, что мир переживает уникальный кризис, у которого три ключевые особенности. "Первое – это синхронность. Он, на самом деле, влияет практически на все страны мира. Второе – это быстрота, мы видим, как быстро растет безработица в разных странах, такой серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени", - сказал Орешкин.