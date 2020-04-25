Момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале попал на видео

На кадрах видно, как вертолет касается снега хвостом, заваливается на правый борт, а вокруг разлетаются снег и обломки лопастей.
Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан-Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения Русское.
Как сообщили в Следственном комитете, пострадали шесть человек. По предварительной информации, причиной инцидента стала вибрация правого двигателя вертолета.
25 апреля, 12:33Аварии вертолетов Ми-26 в мире в 2006-2020 годах