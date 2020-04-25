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2020-04-28T13:25
https://ria.ru/20200425/1570558244.html
Российские строители с БелАЭС не болели коронавирусом, заявили в Минске
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РИА Новости

Российские строители с БелАЭС не болели коронавирусом, заявили в Минске

12:09 25.04.2020 (обновлено: 13:25 28.04.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Российские строители с Белорусской АЭС, которые находились в медучреждении с подозрением на коронавирус COVID-19, не были инфицированы, а выявленные у них изначально положительные результаты – погрешность тест-систем, заявил РИА Новости в субботу замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.
Ранее "Росатом" сообщил, что у 15 специалистов, прибывших на строительство БелАЭС из РФ, найден коронавирус. Речь шла о сотрудниках трех субподрядных организаций инжинирингового дивизиона госкорпорации. Они были госпитализированы в Гродненской области. Несколько дней спустя Минздрав Белоруссии заявил, что несколько тестов на COVID-19, взятые у россиян, показали противоречивые результаты и наличие у них COVID-19 уточняется. Позже посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев говорил РИА Новости, что тесты всех специалистов отрицательные, они выписаны из больницы и после карантина приступят к работе.
Строительство Белорусской АЭС
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"Не было у них коронавируса, они сняты с карантина и работают. Да (это была погрешность тест-систем – ред.), потому что первый тест такой (был положительный – ред.), а потом два теста отрицательные. То есть это в пределах погрешности теста", - сказал Михадюк.
По его словам, все иностранные специалисты, которые прибывают на площадку строительства БелАЭС, направляются на двухнедельный карантин в соответствии с постановлением правительства Белоруссии, и это "дело очень жестко отслеживается". "То есть приезжают, мы их селим по санаториям отдельным, по базам отдыха. Пока не проходят двухнедельный карантин, на работу не допускаются", - добавил собеседник агентства.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии сообщило, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. В середине апреля на энергоблоке №1 Белорусской АЭС перед пуском его реакторной установки завершился наиболее масштабный этап пуско-наладочных работ, так называемая горячая обкатка. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались. В Белоруссии наблюдается ежедневный прирост инфицированных COVID-10 - только за последние сутки он составил плюс 751 человек, это максимальный прирост в республике с начала распространения инфекции. Всего же в стране зарегистрировано более 8,7 тысячи случаев заболевания, в том числе 63 пациента скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Белорусская АЭСДмитрий МезенцевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ВОЗБелоруссияОбщество
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