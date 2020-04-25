Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москву 1 мая может затронуть теплый атмосферный фронт, и тогда температура вернется в климатическое русло, в апреле температурный фон был на 1,5 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"Перспективы на первомайские праздники довольно туманны. Предварительно, 1 мая скользнет теплый атмосферный фронт, открывая дорогу и Атлантике, и надежде на возвращение температурного фона, который сейчас по итогам месяца (апреля – ред.) на 1,5 градуса ниже нормы, хотя бы в климатическое русло", - рассказал Тишковец.

По его словам, 1 мая ночью будет плюс 1 – плюс 6, днем плюс 11 - плюс 16. Далее - на 2, 3, 4 мая - температура начнет расти, но синоптики строят разные прогностические модели, которые сильно расходятся в этих оценках.

"Одни показывают, что столбики термометров будут строго соответствовать норме – то есть прогнозируется довольно умеренное тепло и примерно плюс 12 - плюс 17, но есть и более позитивные прогнозы - до плюс 15 - плюс 20 и даже чуть выше. То есть возникает "эффект бабочки", когда изначально заложенные условия для расчета прогноза могут содержать погрешности и ошибки, имеющие тенденции расти в течение периода прогнозов из-за неустойчивости атмосферных процессов. Отсюда такие расхождения", - уточнил метеоролог.