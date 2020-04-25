В Кировской области выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 48 жителей Кировской области , общее количество заболевших увеличилось до 397 человек, сообщает министерство здравоохранения.

Ранее на территории Кировской области было зафиксировано 349 случаев новой коронавирусной инфекции. Из больницы были выписаны 29 пациентов, излечившихся от коронавируса. Трое пациентов скончались.

"По состоянию на утро 25 апреля выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в регионе составляет 397 человек. Всем пациентам организовано медицинское наблюдение и лечение в полном объеме. Состояние пациентов разной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное, 3 пациента находятся в реанимации", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки лабораториями Кировской области проведено 2108 исследований на COVID-19, обследование прошли 1777 человек. Всего в регионе тестированы на коронавирус 27 553 человека.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 4535 взрослых и 483 ребенка.