Россияне, вывезенные из Индии в Екатеринбург, направлены в обсерватор

Всем пассажирам заранее было объявлено о предстоящей изоляции, уточняет штаб.

"При размещении учитываются особые пожелания людей. На момент вылета среди них были - специальное меню для пассажира, перенесшего ранее гепатит, особое питание для младенца и дополнительный медицинский осмотр пассажиру с переломом руки", - отмечается в сообщении.