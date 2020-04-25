Россияне, вывезенные из Индии в Екатеринбург, направлены в обсерватор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Россияне, вывезенные из Индии в Екатеринбург, направлены на 14 дней в обсервацию, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
В ночь на субботу вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с россиянами из индийского штата Гоа прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово.
"Борт "Уральских авиалиний" доставил в Кольцово 62 пассажира. Сразу после посадки пограничники прямо в самолете оформили пассажирам въездные документы. Их обследовали сотрудники Роспотребнадзора. Для обеспечения эпидбезопасности 58 свердловчан направлены на 14 дней в обсервацию, где для них созданы все условия", - говорится в сообщении.
Всем пассажирам заранее было объявлено о предстоящей изоляции, уточняет штаб.
"При размещении учитываются особые пожелания людей. На момент вылета среди них были - специальное меню для пассажира, перенесшего ранее гепатит, особое питание для младенца и дополнительный медицинский осмотр пассажиру с переломом руки", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.