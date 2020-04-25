Число зараженных коронавирусом в Пакистане приблизилось к 12 тысячам

Накануне власти Пакистана продлили до 9 мая локдаун – режим строгой изоляции. Как сообщил министр развития страны Асад Умар, правительство также будет использовать системы отслеживания для определения распространения коронавируса.

"Никто не знает, как долго продлится эта (ситуация с коронавирусом)", - сказал он, добавив, что организованный под его именем фонд помощи пострадавшим от коронавируса будет использоваться, в частности, для оказания помощи предпринимателям, чей бизнес закрыт.