Число зараженных коронавирусом в Пакистане приблизилось к 12 тысячам

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Пакистане приблизилось к 12 тысячам человек, говорится в материалах на сайте правительства страны.
Согласно последним данным, в стране находятся 11 940 человек, заболевших коронавирусом (+ 785 за сутки), выздоровели 2755 человек (+183), погибли 253 (+16).
Накануне власти Пакистана продлили до 9 мая локдаун – режим строгой изоляции. Как сообщил министр развития страны Асад Умар, правительство также будет использовать системы отслеживания для определения распространения коронавируса.
Премьер-министр Имран Хан заявил в четверг, что страна должна будет перейти к "умной блокировке", поскольку необходимо найти баланс между обеспечением безопасности людей и обеспечением того, чтобы коронавирус не распространялся слишком сильно.
"Никто не знает, как долго продлится эта (ситуация с коронавирусом)", - сказал он, добавив, что организованный под его именем фонд помощи пострадавшим от коронавируса будет использоваться, в частности, для оказания помощи предпринимателям, чей бизнес закрыт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.