Бизнесмены могут направить в Роспотребнадзор идеи по работе при пандемии

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор принимает предложения от владельцев бизнеса по методическим рекомендациям в условиях работы на фоне коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

"Предложения со стороны бизнес-ассоциаций и объединений для обсуждения можно направлять по адресу электронной почты business@rospotrebnadzor.ru", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие рекомендации призваны снизить риски инфицирования при осуществлении экономической деятельности, сохраняя здоровье персонала и посетителей, если речь идёт о сфере торговли и услуг.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 68 622 человек, всего скончались от болезни 615 человек, выздоровели 4,89 тысячи.