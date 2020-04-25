Число заражений коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Количество заражений коронавирусом нового типа в мире превысило 2,8 миллиона человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным университета, общее число заразившихся достигло 2 811 891, из этого количества скончались 197 162 человек, 793 838 человек сумели справиться с болезнью.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.