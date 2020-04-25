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2020-04-25T12:52
https://ria.ru/20200425/1570557673.html
Российские Су-27 сопроводили самолет ВВС Бельгии над Балтийским морем
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РИА Новости

Российские Су-27 сопроводили самолет ВВС Бельгии над Балтийским морем

11:55 25.04.2020 (обновлено: 12:52 25.04.2020)
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КАЛИНИНГРАД, 25 апр — РИА Новости. Два истребителя Су-27 поднимались для идентификации и сопровождения бельгийского военного самолета, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.
Как следует из сообщения, накануне экипажи морской авиации совершали плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря и обнаружили "воздушную цель, выполнявшую полет курсом к государственной границе России".
На перехват направились два истребителя Су-27, обеспечивающие прикрытие в районе учений. Российские летчики сблизились с иностранным самолетом, установили, что это F-16 ВВС Бельгии, и взяли его на сопровождение.
После того как он изменил курс и направился прочь от российской границы, истребители продолжили выполнять плановые учебно-боевые задачи.
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"Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — подчеркнули в пресс-службе.
Иностранные самолеты и беспилотники регулярно проводят разведку у границ России. Их часто замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также около российских баз в Сирии. Так, только за последнюю неделю российские военные зафиксировали вблизи государственной границы 21 самолет-разведчик и шесть беспилотников, дежурные истребители дважды поднимались на перехват.
Минобороны не раз призывало западные страны прекратить такие разведывательные операции, но их командование отказывается это делать.
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РоссияБалтийское мореF-16Су-27БельгияБезопасность
Популярные комментарии
А давно пора!!! А то краев стакана- вообще не видят!!! Да и пора провести в Атлантике учения подводного флота по запуску гиперзвуковых ракет!!!😁😁😁
25 апреля, 12:57
Alex Capilat
3830005
Хочу поздравить В.В. Жириновского с Днем рождения! Без него в этом мире было бы скуч(ш)но!!! Здоровья ему и успехов!!!😁😁😁
25 апреля, 12:47
Alex Capilat
3360005
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