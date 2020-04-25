Российские Су-27 сопроводили самолет ВВС Бельгии над Балтийским морем

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

КАЛИНИНГРАД, 25 апр — РИА Новости. Два истребителя Два истребителя Су-27 поднимались для идентификации и сопровождения бельгийского военного самолета, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Как следует из сообщения, накануне экипажи морской авиации совершали плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря и обнаружили "воздушную цель, выполнявшую полет курсом к государственной границе России".

На перехват направились два истребителя Су-27, обеспечивающие прикрытие в районе учений. Российские летчики сблизились с иностранным самолетом, установили, что это F-16 ВВС Бельгии , и взяли его на сопровождение.

После того как он изменил курс и направился прочь от российской границы, истребители продолжили выполнять плановые учебно-боевые задачи.

"Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — подчеркнули в пресс-службе.

Иностранные самолеты и беспилотники регулярно проводят разведку у границ России. Их часто замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также около российских баз в Сирии. Так, только за последнюю неделю российские военные зафиксировали вблизи государственной границы 21 самолет-разведчик и шесть беспилотников, дежурные истребители дважды поднимались на перехват.