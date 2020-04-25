Названа предварительная причина жесткой посадки Ми-26 на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 апр - РИА Новости. Вибрация правого двигателя произошла у Вибрация правого двигателя произошла у Ми-26 перед жесткой посадкой в Ямало-Ненецком автономном округе , вертолет коснулся снега хвостом и завалился на правый борт, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что утром в субботу в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское" совершил жесткую посаду вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа" на борту которого находились восемь человек. В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщали РИА Новости, что, согласно предварительным данным, пострадали шесть человек. На место выехала следственная группа.

"По предварительным данным, при заходе вертолета на вынужденную посадку на площадку "Ротор 40" Русского газопромыслового месторождения произошла вибрация правого двигателя. Воздушное судно не долетело до площадки 20 метров, при этом произошло касание хвостовой балки о снег и последующее заваливание на правый борт", - говорится в сообщении.

Ведомство подтвердило: на борту воздушного судна, которое направлялось из Нового Уренгоя на Ванкорское месторождение в Красноярском крае, находились восемь человек, среди них - четыре члена экипажа. "В настоящее время количество пострадавших уточняется", - пояснили в СУСК.

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Вместе со следователями на место инцидента направились сотрудники полиции, МЧС России, вылетел борт санитарной авиации.

"В настоящее время... устанавливается сумма причиненного ущерба, количество пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.