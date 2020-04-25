Число заразившихся COVID-19 в Костромской области выросло до 137 человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Семнадцать новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Костромской области за минувшие сутки, общее число инфицированных выросло до 137 человек, сообщила администрация региона в субботу.
"В Костромской области за сутки еще 17 человек заболели коронавирусом. Большинство из них заразились после контакта с ранее заболевшими. Общее число случаев COVID-19 в регионе - 137", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об 11 выздоровевших в регионе. Зарегистрировано три случая с летальным исходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.