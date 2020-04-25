В Брянской области выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом

БРЯНСК, 25 апр - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Брянской области достигло 521, после того как за сутки было подтверждено заболевание еще у 27 человек, сообщает правительство региона в субботу.
"По информации регионального штаба, число заболевших достигло 521. Больше половины случаев заболевания приходится на областной центр, где на данный момент отмечают 275 случаев заражения", - говорится в сообщении.
С начала пандемии в регионе проведено более тысячи исследований на наличие коронавирусной инфекции, выздоровели и выписаны 90 человек, четыре человека скончались.
Особые ограничительные меры введены в городе Сельцо, где очаг заражения появился в социальном учреждении - малокомплектном интернате для пожилых людей и людей с ограничениями по здоровью. Сообщалось, что постояльцы заразились от сотрудницы, не знавшей о своем заболевании. В настоящее время в Сельце официально подтверждено 85 случаев заболевания. Все социальные учреждения с постоянным пребыванием там граждан в регионе переведены на карантин. По решению губернатора Александра Богомаза все въезжающие на территорию региона должны будут уходить на обязательную самоизоляцию по предписанию Роспотребнадзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.