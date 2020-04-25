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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T11:55
https://ria.ru/20200425/1570557533.html
В Брянской области выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199349_0:0:2995:1685_1036x0_80_0_0_0d97a3439828cc55635082bc0ea64db4.jpg
РИА Новости

В Брянской области выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом

11:45 25.04.2020 (обновлено: 11:55 25.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник клиники в защитном костюме
Сотрудник клиники в защитном костюме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сотрудник клиники в защитном костюме. Архивное фото
БРЯНСК, 25 апр - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Брянской области достигло 521, после того как за сутки было подтверждено заболевание еще у 27 человек, сообщает правительство региона в субботу.
"По информации регионального штаба, число заболевших достигло 521. Больше половины случаев заболевания приходится на областной центр, где на данный момент отмечают 275 случаев заражения", - говорится в сообщении.
Врач скорой помощи возле больницы
24 апреля, 12:20Распространение нового коронавируса
В Брянской области число заразившихся коронавирусом достигло 494
С начала пандемии в регионе проведено более тысячи исследований на наличие коронавирусной инфекции, выздоровели и выписаны 90 человек, четыре человека скончались.
Особые ограничительные меры введены в городе Сельцо, где очаг заражения появился в социальном учреждении - малокомплектном интернате для пожилых людей и людей с ограничениями по здоровью. Сообщалось, что постояльцы заразились от сотрудницы, не знавшей о своем заболевании. В настоящее время в Сельце официально подтверждено 85 случаев заболевания. Все социальные учреждения с постоянным пребыванием там граждан в регионе переведены на карантин. По решению губернатора Александра Богомаза все въезжающие на территорию региона должны будут уходить на обязательную самоизоляцию по предписанию Роспотребнадзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
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Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Брянская областьОбщество
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