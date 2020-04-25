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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T11:42
https://ria.ru/20200425/1570557465.html
Число зараженных коронавирусом в Ингушетии превысило 500 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Ингушетии превысило 500 человек

11:43 25.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант "Инвитро" держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант Инвитро держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 25 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом жителей Ингушетии превысило 500 человек, за последние сутки в республике выявлен 41 новый случай заболевания, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии 474 заболевших коронавирусом, при этом 43 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 10 – на аппаратах ИВЛ. В республике скончались 13 пациентов с коронавирусом, в том числе муфтий республики, выздоровело 67 человек.
"По состоянию на 25 апреля по результатам исследований выявлены 515 проб (+41), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в республике госпитализировано 374 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 169 пациентов.
"Среди них 44 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 10 человек – на аппаратах ИВЛ", - уточняет штаб.
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20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
Все остальные с подозрением и подтверждением на COVID-2019 ввиду удовлетворительного состояния наблюдаются медиками на дому. Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 1164 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 848 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Ингушетия
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