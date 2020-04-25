Число зараженных коронавирусом в Ингушетии превысило 500 человек

Лаборант "Инвитро" держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

НАЛЬЧИК, 25 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом жителей Число заболевших коронавирусом жителей Ингушетии превысило 500 человек, за последние сутки в республике выявлен 41 новый случай заболевания, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии 474 заболевших коронавирусом, при этом 43 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 10 – на аппаратах ИВЛ. В республике скончались 13 пациентов с коронавирусом, в том числе муфтий республики, выздоровело 67 человек.

"По состоянию на 25 апреля по результатам исследований выявлены 515 проб (+41), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в республике госпитализировано 374 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 169 пациентов.

"Среди них 44 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 10 человек – на аппаратах ИВЛ", - уточняет штаб.

Все остальные с подозрением и подтверждением на COVID-2019 ввиду удовлетворительного состояния наблюдаются медиками на дому. Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 1164 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 848 человек.